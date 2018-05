Intempéries: Le numéro spécial 1722 prolongé jusqu'à jeudi matin "au minimum"

L'IRM a lancé pour mercredi après-midi un avertissement aux orages, pouvant être accompagnés de grêle et donner lieu à de nombreuses précipitations en peu de temps. Ce code orange a poussé les autorités à prolonger la ligne spéciale 1722.

Celle-ci a déjà enregistré 518 appels concernant les intempéries entre son activation mardi midi et ce mercredi à la mi-journée. La plupart provenaient des provinces de Liège (200) et du Hainaut (193), suivies par Anvers (36) et le Brabant flamand (29). Dans la majorité des cas, il s'agissait de routes et de caves inondées, bien que certaines alertes concernaient des dégâts dus à la foudre ou à des arbres renversés.

Le numéro 1722 a été mis en place le 1er août dernier afin de désengorger le 112 quand il n'y a pas d'alerte vitale mais que l'intervention des pompiers est requise, comme lors d'un avis de tempête.

Belga