Intempéries: le numéro spécial 1722 activé

Il est demandé de composer le 1722 pour les appels non urgents des services d'incendie et le 112 uniquement si une personne est en danger de mort. "Il est préférable que les personnes qui n'obtiennent pas directement de réponse au 1722, à cause du nombre important d'appels, restent en ligne. Elles peuvent aussi rappeler plus tard. Dans tous les cas, n'appelez pas le 112", souligne un communiqué de presse.