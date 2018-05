Intempéries: le numéro d'urgence 1722 réactivé

L'objectif du 1722 est de réceptionner les appels nécessitant l'intervention des pompiers pour des dégâts matériels et des dégâts des eaux. L'appel est alors dévié vers la caserne la plus proche du lieu où il a été effectué. De cette manière, le 112 n'est plus utilisé que pour les urgences vitales.

Le 1722 est activé lorsque l'IRM lance une alerte orange, ce qui est le cas jusqu'à 01h00 du matin dans la nuit de mardi à mercredi sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Flandre occidentale et la province de Luxembourg, où l'alerte est jaune.

Belga