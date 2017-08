Inscriptions dans le secondaire: 280 élèves sont toujours "sans école"

Ces élèves n'ont en effet pu trouver une place dans une école de leur choix dans le cadre de la procédure d'inscription en vigueur en Fédération.

Ce chiffre de 280 jeunes toujours "sans école" marque un retrait par rapport à l'année passée à même époque où l'on avait alors recensé 351 enfants toujours sur liste d'attente.

Comme de coutume, c'est dans la capitale que la situation est la plus tendue avec 244 jeunes toujours dans l'incertitude (contre 322 encore il y a un an), 17 dans le Brabant wallon (16), et 19 (13) dans le reste de la Wallonie.

Si l'on prend en compte les élèves qui ont obtenu une place mais l'ont abandonnée et/ou ont formulé une nouvelle inscription ainsi que ceux qui ont eu recours aux seules inscriptions chronologiques (en dehors donc des trois semaines de de pré-inscription organisée après le congé de Carnaval, ndlr), le nombre d'élèves aujourd'hui en liste d'attente est de 389, précise la Ciri.

Celle-ci rappelle par ailleurs que plus de 16.000 places restent vacantes dans près de 400 écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont près de 1.700 places dans une soixantaine d'écoles dans la seule capitale.

Face à ces tensions sur le front des inscriptions, la Ciri a décidé mercredi d'user du solde de son pouvoir d'injonction en imposant à certaines écoles de créer une place supplémentaire par classe.

Cette mesure devrait théoriquement générer d'ici vendredi l'ouverture de 96 places supplémentaires, dont 48 dans la capitale, 14 en Brabant wallon et 34 dans le reste de la Wallonie.

Quelques modifications pourraient encore intervenir dans les prochains jours notamment en fonction des derniers résultats du CEB et des recours éventuels déposés par les parents.

"Dans la nuit du 23 au 24 août, à minuit, tous les élèves qui ont obtenu une place en ordre utile dans un autre choix que leur première préférence sont définitivement inscrits dans cet établissement. Les listes d'attente sont donc réduites aux seuls élèves qui n'ont aucune place", conclut la Ciri.

La liste des écoles disposant de places est journellement mise à jour. Elle est consultable sur le site www.inscription.cfwb.be. Infos au numéro vert: 0800 18855