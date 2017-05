Incurie à l'intercommunale de santé publique de Charleroi ?

Les révélations sur des malversations de plus ou moins grande ampleur à l'Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi se sont enchaînées à un rythme soutenu tout récemment. La dernière en date remonte au lundi 15 mai. Ce jour-là, en pleine réunion, un mail anonyme est envoyé aux administrateurs de l'ISPPC. Il est intitulé " Plaintes et doléances sur le système de l'hôpital ". Y sont dénoncés des faits de corruption pour l'obtention de marchés publics, des abus de biens sociaux et des détournements d'argent public. Les allées et venues d'un employé d'une entreprise de Thuin, muni d'enveloppes pleines d'argent, sont décrites. L'enjeu ? Remporter le marché de distribution des repas dans les établissements de l'ISPPC. Des voyages en Italie et en Espagne auraient été payés aux dirigeants de l'intercommunale contre l'obtention du marché. L'organisation des " bals " de Philippe Lejeune, directeur des hôpitaux et bourgmestre (PS) de Merbes-le-Château, est épinglée : du personnel et des infrastructures de l'ISPPC auraient été utilisés à cette fin.

...