Incendie au milieu de magasins près des quais à Molenbeek (vidéo)

Le parquet n'écarte pas d'emblée l'hypothèse d'une cause criminelle

Un expert incendie a été envoyé sur place pour déterminer la cause de l'incendie, qui s'est déclaré dimanche matin vers 10H00 dans un dépôt et un magasin de meubles, situé aux abords immédiats de la place Sainctelette à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué le porte-parole du parquet, Denis Goeman. Celui-ci a précisé que la piste criminelle n'était pas écartée, à ce stade des recherches. Les pompiers ont sorti du dépôt situé à l'arrière du complexe, une personne assez sérieusement intoxiquée. Celle-ci a été transportée à l'hôpital.

Le porte-parole des pompiers a annoncé vers 11H30 que le feu était sous contrôle. Il n'y a plus de risques que le feu ne se propage aux autres magasins situés à proximité.

Toujours selon le porte-parole des pompiers, le feu a touché le dépôt mais aussi le magasin de meubles, qui a été complètement détruit. L'endroit précis du départ de feu n'a pas encore pu être déterminé.

L'incendie a pris très rapidement de l'ampleur. Les hommes du feu (ndlr: dont la caserne principale est située à quelques centaines de mètres) sont arrivés sur place dans les deux minutes. D'après leur porte-parole, ceux-ci ont immédiatement demandé des renforts. Une quarantaine d'hommes se sont rendus sur place avec 4 auto-pompes et 3 échelles.

Selon la commune de Molenbeek-Saint-Jean, la carcasse calcinée du bâtiment sera détruite. Les accès aux rues des Ateliers et au quai des Charbonnages, à hauteur de la Place Sainctelette, ont été fermés à la circulation, à proximité du lieu sinistré, le temps de procéder à la démolition.