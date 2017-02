Incendie à Schaerbeek : un juge d'instruction a été saisi

Le juge d'instruction a été saisi du chef d'homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution, à charge du Foyer schaerbeekois. Divers devoirs d'enquête ont déjà été effectués, notamment des auditions et une perquisition au siège du Foyer schaerbeekois. Cette instruction est toujours en cours, précise le porte-parole du Parquet, qui ne souhaite apporter aucun autre commentaire sur le sujet.

Lors de cet incendie, survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier dernier, deux enfants avaient été grièvement brûlés. Ils sont toujours hospitalisés. Leur père et leur plus jeune soeur sont sains et saufs. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'origine du sinistre était accidentelle : l'incendie aurait été provoqué par un court-circuit.