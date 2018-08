Impression d'automne pour la fin de semaine

Mercredi soir, les quelques nuages cumuliformes présents disparaîtront. Pendant la nuit toutefois, brume et nuages se formeront, surtout sur l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 10 et 16°, sous un vent faible de direction sud-ouest ou variable.

La nébulosité sera abondante jeudi matin, et des nuages cumuliformes pourront dégénérer localement dans le sud et l'est en averses (orageuses) dans l'après-midi. Une zone de faibles pluies ou averses atteindra ensuite le pays par le littoral. Il fera toujours chaud: de 21 à 27°.

Les températures chuteront vendredi, avec 17° prévus en Hautes-Fagnes et 20° en plaine. La nébulosité sera variable, avec la possibilité de quelques averses. Pendant le week-end, le temps se rafraîchira encore, avec de 12 à 17° samedi et des maxima proches de 18 ou 19° dimanche.