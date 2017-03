Immobilier : Liège-ville joue sur ses petits prix

Comme Bruxelles, Liège est une grande ville. Comme Bruxelles, aussi, elle compte une multitude de quartiers plus ou moins recherchés, et donc, plus ou moins valorisés. La comparaison s'arrête là. Car, à Liège, les raisons pour lesquelles un quartier sera plus prisé qu'un autre sont moins tranchées que dans la capitale. Il n'y a pas, ici, de véritable césure nord/sud, mais, peut-être, et pour certaines entités seulement, une forme de démarquage entre une moitié haute et une moitié basse de leur territoire. C'est, par exemple, le cas de la périphérie liégeoise - Grivegnée, Angleur, Thier-à-Liège... Mais cela tient plus au fait que, puisque Liège s'est développée au creux de la vallée de la Meuse, les quartiers limitrophes sont par essence accrochés aux flancs des collines entourant la ville. " Dans ces entités, dès que l'on s'élève un peu, le bâti devient plus aéré et... les prix montent, souligne le notaire Paul-Arthur Coëme, dont l'étude est située à Grivegnée. Plus on descend, au contraire, et plus l'immobilier stagne, voire perd un peu de sa valeur. Cela se joue à 100 mètres près. Il faut connaître les lieux pour bien acheter. "

...