Immobilier en Province de Liège : l'accessibilité fait le prix

La province de Liège a la chance d'être desservie par quatre autoroutes - E25, E40, E42 et E313. Rien d'étonnant à ce que les candidats acquéreurs choisissent de préférence les biens qui les jouxtent. Ainsi en est-il, pour son flanc oriental, de Hannut (207 800 euros en moyenne pour une maison, 196 900 euros pour un appartement) et de Waremme (182 900 et 145 650 euros). " Passé Liège-ville et sa périphérie, la proximité avec les grands axes autoroutiers est un facteur de succès ; ce dont peuvent se targuer les deux communes ", affirme Renaud Grégoire, notaire à Wanze. Il en est de même du voisinage de la province de Namur. " Les prix de l'immobili...