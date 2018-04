Immobilier : à Waterloo et Braine-l'Alleud, des prix soutenus par les projets neufs

Voisines l'une de l'autre, les communes de Waterloo et Braine-l'Alleud partagent plusieurs points communs dans le domaine de l'immobilier. Leurs prix sont en effet supérieurs à ceux des moyennes de la province, et leurs marchés respectifs se portent plutôt bien. En 2017 et par rapport à 2016, les prix des maisons étaient en effet en augmentation de 2,4 % à Waterloo et de 5,8 % à Braine-l'Alleud. En ce qui concerne les appartements, les deux communes affichaient également des évolutions importantes : + 7,2 % à Braine-l'Alleud et + 15,2 % à Waterloo, qui fait par ailleurs partie des communes de la province dans lesquelles se sont vendus le plus de logements de ce type.

...