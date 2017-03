Immo: le Brabant wallon adopte l'appartement

Que faut-il retenir de 2016 ?

Comme les autres provinces wallonnes, le Brabant wallon a connu une baisse de régime l'année passée ; le volume des ventes est en recul de 2,8 % par rapport à 2015, qui a été une année exceptionnelle. " Ce niveau reste toutefois supérieur aux années 2011 à 2014 ", nuancent les notaires brabançons. Au niveau des prix, les résultats sont contrastés : les appartements et les villas sont dans le vert, les maisons et les terrains, dans le rouge. Les " belles années " où les biens gagnaient 10 % par an sont révolues. En résulte notamment la fin de l'achat par palier, c'est-à-dire au départ d'un studio o...