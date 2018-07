Il y aura plus de Liégeois que de Carolos en 2035

Entre 2017 et 2035, quasiment 90% des communes wallonnes enregistreront une augmentation de leur population, et Liège deviendra alors la plus grande ville de Wallonie, rapporte Sudpresse mardi, sur base de travaux commandités à l'UCL par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps).