Il y a encore trop de particules fines dans l'air

La concentration moyenne sur 24h mesurée à 08h00 ce samedi matin était de 76 µg/m³ en Flandre (valeur moyenne), de 58 µg/m³ à Bruxelles (valeur moyenne) et de 58 µg/m³ en Wallonie (valeur moyenne sur la Région), précise la cellule. "Le vent faible n'assure pas une bonne dispersion des polluants atmosphériques. En outre, les masses d'air d'origine nord-est à est nous apportent de l'air pollué en provenance des pays voisins", explique-t-elle encore. Toute activité physique prolongée en plein air est déconseillée pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires et cardiaques, les asthmatiques, les personnes âgées et les très jeunes enfants.