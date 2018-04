Il y a des dysfonctionnements dans la paie des enseignants

"Le processus de la paie des enseignants repose sur une application dépassée qui atteint ses limites et que peu de personnes maîtrisent", déplore la Cour dans un rapport présenté au Parlement de la communauté française. Le logiciel utilisé est "obsolète": "Sa complexité, ses limites fonctionnelles et son périmètre restreint occasionnent des erreurs et des pertes de temps et d'argent".

Les encodages sont réalisés "sans véritable contrôle, les informations relatives au calcul des traitements continuent à circuler essentiellement sur support papier, le risque d'erreurs n'est pas efficacement maîtrisé et de nombreuses corrections sont nécessaires, du moins lorsque les erreurs ou anomalies ont été détectées", souligne par ailleurs la Cour. Ces erreurs "peuvent causer un préjudice financier à la Communauté française ou aux enseignants".

Un nouveau logiciel est en cours d'implémentation, mais présente aussi des défauts et nombreux reports. Néanmoins, la Cour préconise de tout miser sur celui-ci vu les sommes déjà investies. Le ministre francophone du Budget, André Flahaut (PS), a réagi en affirmant remettre de l'ordre dans ce dossier comme dans d'autres et que "les choses sont en train de s'améliorer".