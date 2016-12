"Il voulait sauver sa famille", selon les avocats de la famille syrienne

Selon "Het Laatste Nieuws", le père de la famille syrienne a passé deux semaines à l'étranger entre fin novembre et début décembre. Il a quitté Alep pour le Liban, d'où il a rejoint les Emirats arabes unis puis l'Inde, avant de retourner à Alep. Mais, alors que le quotidien évoquait un voyage d'affaires, les avocats de la famille assurent que le père a simplement tenté de trouver une destination autre que la Belgique pour fuir la Syrie. "Il a eu l'opportunité de partir en Inde et il en a profité pour voir s'il pourrait y faire venir sa famille", a précisé Me Olivier Stein.

Comme cette tentative a échoué, l'homme est retourné auprès des siens à Alep, ce qui témoigne à ses yeux de son comportement "exemplaire". Pour les avocats, "cette information ne change rien: personne ne peut reprocher à un homme de mettre tout en oeuvre pour sauver son épouse et ses enfants. C'est parce que le gouvernement a refusé d'appliquer pendant plusieurs semaines des décisions de justice que la famille a été placée dans une situation de désespoir telle qu'elle a tenté de se protéger autrement."

Le 7 décembre, la Cour d'appel a condamné l'Etat belge à respecter sous peine d'astreinte une décision du Conseil du contentieux des étrangers qui lui impose, faute de décisions de l'Office des étrangers dûment motivées, de délivrer des visas ou laissez-passer à un couple de Syriens et leurs deux enfants. L'exécution de l'astreinte est actuellement suspendue dans l'attente d'une décision du juge des saisies.