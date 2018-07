Il va vraiment faire très chaud

Il fera très chaud mardi après-midi, prévient l'Institut royal météorologique (IRM), avec des températures grimpant jusqu'à 26° à la mer et 33° en Campine. Le soleil restera présent, mais des nuages cumuliformes pourront localement conduire à une averse à l'intérieur du pays. Le temps restera toutefois sec dans la plupart des régions.

La nuit de mardi à mercredi sera chaude, avec des minima compris entre 15° en Hautes Fagnes et 20 ou 21° dans les grandes villes. Une averse localisée sera encore possible, mais le risque restera faible.

Mercredi, la Belgique continuera de chauffer avec un mercure oscillant entre 27° à la mer et 32 ou 33° dans le centre du pays. Des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée et pourront éclater en orage dans l'après-midi ou en soirée, surtout dans le sud et l'est. Durant la nuit, le ciel se dégagera et le temps deviendra sec partout. Il fera toutefois lourd, avec des minima proches de 20°.

Un temps semblable est prévu jeudi: une matinée ensoleillée et une averse ou un orage de chaleur localement dans l'après-midi ou en soirée. Le thermomètre va encore grimper avec 30° en Hautes Fagnes, 33 ou 34° dans le centre et 35°, voire plus, en Campine. La nuit restera chaude, avec des minima voisins de 21° dans le centre.

Cette vague de chaleur se poursuivra vendredi avant une baisse des températures attendue samedi.

Les ventes de ventilateurs explosent

"Nous vendons 20% de ventilateurs en plus que l'année passée", assure Jannick De Saedeleer, le porte-parole de la chaîne de magasins spécialisée dans l'électronique et l'électroménager grand public Media Markt. Une forte augmentation de la vente de ces produits est attendue en fin de semaine en raison de la canicule.

Media Markt se dit mieux préparé à la demande de ses clients que l'année dernière. "Nous avons commandé beaucoup de stocks cette année, car l'année dernière nous avons été surpris par un certain nombre de journées très chaudes en juin. Nous n'avions pas pu répondre à toutes les demandes de nos clients", explique le porte-parole de l'enseigne. Claude Glorieux, le directeur d'Ambrava, l'importateur belge des systèmes climatisés Samsung, constate également une demande accrue des systèmes de ventilation et de refroidissement. Cependant, ce n'est pas un phénomène nouveau pour lui : "Cela a été le cas ces cinq dernières années". Une demande croissante de 15 à 20% par an est observée. "La demande monte habituellement déjà au printemps dès les premiers beaux jours", précise le chef d'entreprise. Les normes concernant la construction de logements neufs deviennent de plus en plus strictes en matière de ventilation, d'après Claude Glorieux. "Nous recevons pour le moment une plus grande demande de ce qu'on appelle les 'splitjes', des climatiseurs domestiques qui sont installés dans une pièce du logement et qui le refroidissent en été et lui fournissent un chauffage supplémentaire en hiver".