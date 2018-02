"Il faut une commission d'enquête sur Ogeo Fund"

" Dans la famille Publifin, je demande Ogeo Fund. " Vu l'importance de la matière, le fonds de pension liégeois a échappé aux investigations du parlement de Wallonie, mais pas à celles du Vif/L'Express (numéro du 17 mars 2017) et de la revue Dérivations (numéro de juin 2017). Aujourd'hui, le comité syndical CGSP-Publifin s'en mêle. Il réclame une représentation syndicale au sein du conseil d'administration et une commission d'enquête parlementaire. Sa présidente, Christine Planus, détaille ses griefs dans une lettre ouverte adressée aux conseils communaux actionnaires de Publifin, conseillers provinciaux de Liège, chefs de file des partis au pouvoir en Wallonie et membres de la commission Publifin. Le Vif/L'Express l'a lue.

