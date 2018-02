"Il faut maintenir le latin et le grec à l'école"

Professeure à l'université de Liège, spécialiste des dieux grecs et des polythéismes antiques, Vinciane Pirenne a été reçue avec honneurs et ferveur le 7 décembre dernier au prestigieux Collège de France. Elle défend entre autres un français rigoureux et riche. Et le maintien du grec et du latin à l'école.