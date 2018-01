Il faudra un an pour mesurer le palais de justice de Bruxelles

Avoir des plans sous la main aurait sans doute fait gagner du temps à la Régie des bâtiments chargée de remettre les lieux en état. Mais voilà, a précisé le ministre de tutelle, Jan Jambon (N-VA) : ces plans n'existent pas. Ou sont dépassés. Ou incomplets. Et ne comportent de toute façon pas les coupes du palais. Ce n'est donc qu'après mesurage complet et minutieux qu'un plan d'optimisation de l'espace disponible pourra être dressé et les coûts de l'opération estimés.