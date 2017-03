"Il est doucement temps que la N-VA change de nom"

Eddy Bevers, bourgmestre N-VA de Willebroek ne l'a pas fait exprès, dit-il. Bevers a quatre mandats payés dans des intercommunales d'énergie, d'eau et de déchets, mais a "oublié" de les déclarer à la Cour des comptes. Le week-end dernier, il a admis son erreur dans De Tijd. "Je savais que ce coup de téléphone viendrait un jour. La cause, c'est la négligence. Je sais que c'est léger comme excuse et que je commettais une infraction pénale. Mais je ne l'ai pas fait exprès."

