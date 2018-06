Il est désormais possible de signer un contrat d'assurance via une application mobile

Cette application est une initiative de la fédération flamande FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen), de Brocom, la plate-forme associant les fédérations de courtiers Feprabel et FVF et représentant quelque 2.500 courtiers indépendants, et de l'entreprise informatique Portima.

Selon eux, cette solution "100% fiable" respecte le standard européen eIDAS.

L'application MyBroker peut être utilisée pour signer des documents en ligne et consulter des documents signés, mais aussi pour envoyer un message au courtier. "Le papier ne doit dès lors plus être utilisé", a expliqué Kelly Schamphelaere de FVF. "Les courtiers répondent ainsi à une demande croissante des consommateurs pour des solutions numériques."