Hofstade Plage, cet havre de paix à la longue histoire, prisé par les Belges

Tiède lundi après-midi d'août à Hofstade Plage. Les quelques centaines de visiteurs sont absorbés par le vaste domaine qui, du coup, ressemble à un paresseux camp de vacances de fin d'été. L'ambiance somnole, exceptée pour les cris d'enfants sur la plaine de jeux - évoquant un vieux décor de Tim Burton - et les bruissements des kayaks au large du lac bleuté. Au bord de plusieurs hectares d'eau, la plage de 750 mètres de longueur permet d'accéder à la baignade, autorisée sur une parcelle de lac seulement. D'avril à septembre. Le sable, propre, a un air de mer du Nord alors qu'on est juste en Brabant flamand, à un bouchon de Bruxelles. Sur l'herbe, trois femmes voilées rigolent en buvant des sodas, plus loin, un couple tatoué et un duo de patrouilleurs en jaune fluo. Mélange à la belge. On est loin d'avril 2011 lorsque des bandes se castagnent à même la plage, rameutant une police accueillie à coups de projectiles divers. Depuis lors, l'accès au côté plage d'Hofstade se fait via de stricts portiques et un droit d'entrée, 5 euros l'adulte, 1,5 euro pour les 1,50 m et moins. Le solde du domaine restant libre de circulation gratuite.

