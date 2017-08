Histoire d'épaves: en 15 secondes, 700 soldats et marins du "Wakeful" se noient en mer du Nord

Il pensait bien ne plus avoir à monter en première ligne. Il entrevoyait une paisible fin de carrière au sein de la réserve, là où la Royal Navy avait jugé bon de le verser après vingt-cinq ans de bons et loyaux services. Et voilà que l'Amirauté britannique le sort brutalement de sa préretraite et le désigne pour un nouveau casse-pipe : l'enfer des plages de Dunkerque et de La Panne où, en ce mois de mai 1940, plus de 300 000 soldats anglais et français, pris dans l'étau d'une Wehrmacht triomphante, n'ont plus que la mer pour planche de salut.

