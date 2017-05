Hazée et Gilkinet, les snipers sauce Ecolo

C'est l'un de ces fruits surprises, amer et doux à la fois, que peut réserver la vie politique : deux députés écologistes, Stéphane Hazée et Georges Gilkinet, sont aujourd'hui au-devant de la scène, comme jamais ils ne l'ont été auparavant. Ces parlementaires, l'un régional, l'autre fédéral, sont tous deux attaqués en justice en raison du travail qu'ils ont abattu, et abattent encore, dans leur commission parlementaire respective. Georges Gilkinet fait l'objet d'une citation directe par le milliardaire belgo-ouzbèke Patokh Chodiev pour " manque complet d'impartialité et de retenue ", dans le cadre de l'enquête sur le Kazakhgate. Il lui réclame un euro à titre provisionnel pour les dommages causés à son image, à réévaluer durant la procédure. Stéphane Hazée, à l'instar de quatre autres députés régionaux wallons, fait l'objet d'une plainte déposée par Nethys (groupe Publifin), devant le tribunal civil de Namur pour non- respect des droits de la défense.

