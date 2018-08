Hausse des ventes de caravanes et motorhomes en Belgique

Lors des six premiers mois de l'année, Febiac a recensé 2.914 nouvelles immatriculations de nouveaux motorhomes (+8%). Les ventes de nouvelles caravanes se sont stabilisées à 815 unités. Selon la BCCMA (Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association), l'organisation du salon Mobicar, l'image de la caravane et du motorhome s'est améliorée depuis quelques années. "Camper, c'est tendance. Jeunes ou plus âgés, beaucoup de gens trouvent beaucoup d'avantages à voyager de cette manière", selon Bart Decuyper, président de la BCCMA. Un motorhome neuf coûte en moyenne de 50.000 à 60.000 euros. Une caravane est moins chère. Le salon Mobicar se déroulera du 11 au 15 octobre à Brussels Expo.