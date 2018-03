Gwendolyn Rutten veut un nouvel article 1er de la Constitution

L'actuel article 1er de la Constitution stipule que la Belgique est un État fédéral avec des Communautés et des Régions. La présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, préférerait que la Constitution s'ouvre sur l'affirmation que "tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits", comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme.