Grosse affluence et bonne ambiance au Carnaval de Binche (vidéo)

Le carnaval de Binche 2018 a été une belle réussite. C'est le premier bilan communiqué par les autorités de la Cité du Gille, à quelques heures de l'apothéose de l'événement, ponctuée par le traditionnel rondeau final et "l'embrasement" de la Grand-Place.

Des centaines d'acteurs et de Gilles des diverses sociétés carnavalesques ont perpétué la tradition binchoise durant les trois jours "gras". Les autorités binchoises avancent le chiffre de quelque 100.000 participants depuis dimanche.

Par ailleurs, la porte-parole de la Ville de Binche a signalé, mardi en début de soirée, une vingtaine d'arrestations administratives pour divers troubles de l'ordre public, dont deux seulement sur la journée phare de mardi. Une arrestation judiciaire est à mentionner dimanche à la suite d'une violente agression gratuite d'une dame. Le dossier a été transmis au parquet de Charleroi.

Une trentaine de pompiers et quelque 450 policiers binchois, fédéraux et des zones voisines, ont été mobilisés pour assurer la sécurité pendant les trois jours gras à Binche.

L'événement est l'un des carnavals les plus anciens de Belgique et est reconnu depuis 2003 comme chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'Unesco.