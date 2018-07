Grève du rail: Quels trains vont rouler mardi ?

La compagnie ferroviaire a décidé de privilégier les grandes lignes (IC), dont dix devraient circuler quasi normalement, peut-on lire sur le site internet de la compagnie ferroviaire. Huit d'entre elles desservent les grandes villes wallonnes. La circulation des trains vers la côte sera par contre fortement perturbée. Aucun train supplémentaire ne sera affrété et la SNCB déconseille de se rendre à Knokke et à La Panne en train. De nombreux trains vers Brussels Airport seront également supprimés.

Les dix liaisons IC qui devraient subir peu ou pas de perturbations sont les relations Ostende-Bruxelles-Eupen, Charleroi-Bruxelles-Anvers-Essen, Quiévrain-Mons-Bruxelles-Liège, Bruxelles-Namur-Luxembourg, Bruxelles-Namur-Liège, Tournai-Namur, Gand-Bruxelles-Brussels Airport-Landen, Liers-Liège-Gouvy, Gouvy-Luxembourg et Bruxelles-Anvers-Amsterdam.

A l'inverse, dix liaisons IC ne seront pas assurées: Mons-Brussels Airport-Tournai, Anvers-Louvain, Gand-Bruxelles-Welkenraedt, Brussels Airport-Gembloux, Brussels Airport-Bruges, Etterbeek-Brussels Airport, Gand-St-Pierre-Anvers-Central, Turnhout-Anvers, Anvers-Bruxelles et Mol-Hasselt.

Les autres relations IC devraient circuler de manière irrégulière.

Un nombre très limité de trains S et de trains L circulera et ce, uniquement pendant les heures de pointe. La plupart des trains P ne circuleront pas. Aucun train supplémentaire ne sera affrété vers la Côte et les trains touristiques ne circuleront pas.

Les points d'arrêt suivants ne seront pas du tout desservis mardi: Arcades, Balen, Beringen, Beverlo, Ecaussinnes, Heusden, Hofstade, Leopoldsburg, Marche-lez-Ecaussinnes, Zolder, Zonhoven.

En raison d'un service extrêmement réduit, il est également déconseillé de rejoindre ou de voyager vers les gares ou points d'arrêts suivants: Amay, Ampsin, Aye, Bas-Oha, Beignée, Berzée, Beveren (Waas), Bracquegnies, Buizingen, Chapois, Château-de-Seilles, Cour-sur-Heure, Delta, La Panne, Diegem, Dixmude, Duinbergen, Engis, Erps-Kwerps, Flémalle-Grande, Forest-Midi, Forrières, Grupont, Hamont, Haren-Sud, Haute-Flône, Haversin, Havré, Heist, Hennuyères, Herent, Jamioulx, Jemeppe-sur-Meuse, Knokke, Coxyde, Kortemark, Kortenberg, Leignon, Leman, Lembeek, Lommel, Lot, Marche-les-Dames, Melsele, Mérode, Namêche, Neerpelt, Nieuwkerken-Waas, Nimy, Nossegem, Obourg, Ougrée, Overpelt, Poix-Saint-Hubert, Pont-de-Seraing, Pry, Ruisbroek, Sclaigneaux, Sclessin, Seraing, Thieu, Tielt, Veltem, Furnes, Zaventem et Zwijndrecht.