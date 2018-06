Grève du rail: la SNCB prévoit un train sur trois vendredi

Vendredi, un "certain nombre" de trains IC circuleront en heure de pointe et durant la journée, tandis que certains trains L et S ne circuleront que pendant les pointes du matin et du soir, indique l'entreprise ferroviaire.

La circulation des trains P sera quant à elle très perturbée. Samedi, il n'y aura pas de train supplémentaire vers la côte ou d'autres destinations touristiques. Les IC, L et S circuleront moins fréquemment.

Fin samedi à 22h00

Le syndicat socialiste dénonce, via cette action de 48 heures qui s'achèvera samedi à 22h00, le fait que tous les cheminots ne figureront pas sur la liste des métiers pénibles qui servira pour le calcul de la pension. Les voyageurs sont invités à prendre connaissance du service garanti via le site de la SNCB à partir de mercredi à 22h00.