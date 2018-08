Grandeur et misère d'un "infiltré" de la Sûreté de l'Etat

Les sources humaines de la Sûreté de l'Etat sont sa principale richesse (Humint, pour Human Intelligence), y compris sur le marché de l'échange d'informations entre services partenaires. Indicateurs occasionnels ou répertoriés, la protection de leur anonymat est essentielle. Leur manipulation est affaire de professionnels. Mise sur le bûcher après l'arrestation au Maroc d'Abdelkader Belliraj pour des faits qualifiés de terrorisme (2008), la Sûreté de l'Etat n'a jamais admis publiquement, ni même à l'issue d'une enquête du comité R, que le Belgo-Marocain avait été ses yeux et ses oreilles dans des milieux proches d'Al-Qaeda. Une collaboration rémunérée qui occultait ses activités dans le grand banditisme. Il peut arriver que l'identité d'un informateur, encarté ou non, soit exposée de façon indirecte. C'est ce que reproche à la Sûreté un curieux personnage, B. B., lobbyiste de son état, évoluant en marge des milieux économiques, spécialiste du commerce international et des montages financiers, rejeté et néanmoins sollicité pour des missions ponctuelles, sous le coup de procédures judiciaires qui portent principalement sur des dettes fiscales de plusieurs centaines de milliers d'euros.

...