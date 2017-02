A 66 ans, Georges Pire, le dinosaure du MR liégeois, passe enfin par la case éthique. Contraint et forcé. " Nous savions qu'il était le roi du cumul et plusieurs d'entre nous lui avaient déjà demandé de les limiter, peste un député libéral liégeois. Lorsque vous êtes mandataire provincial, vous devenez automatiquement membre d'une série de structures. Mais quand j'ai appris, via la presse, la hauteur de ses rémunérations, j'ai été choqué ! Franchement, je ne savais pas... "

...