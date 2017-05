Gaz : une différence de 700 euros selon les contrats

Environ 500.000 contrats (200.000 dans le gaz et 300000 dans l'électricité) sont concernés. Il s'agit de contrats arrivés à échéance et dont la formule tarifaire a été prolongée malgré la baisse des prix du gaz et de l'électricité entre­temps. Avant le mois d'avril, ils échappaient au radar du Creg. C'est surtout en gaz que la différence s'est creusée. A consommation moyenne, l'écart s'élève à 573 euros (HTVA) en Wallonie entre Eni et le fournisseur Join. C'est le triple de l'écart publié précédemment par la Creg. Un particulier wallon pourrait donc épargner quasiment 700 euros par an, TVA comprise, en passant du fournisseur le moins compétitif au fournisseur le plus compétitif.

En électricité, les différences de prix se sont aussi creusées. L'écart est passé de 168 euros (HTVA) en février à 189 euros (HTVA) à Bruxelles, toujours entre Eni et Join.