Gaia et Jean-Claude Van Damme s'associent

L'acteur champion d'arts martiaux, connu comme JCVD ou "the Muscles from Brussels", soutiendra Gaia notamment "pour une interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure en Flandre, et contre la souffrance animale provoquée par les transports sur de longues distances", explique l'organisation dans un communiqué.

En 2011, celui qui est devenu un personnage à lui seul avait déjà prêté son visage à une campagne d'affichage de Gaia contre la souffrance des visons élevés pour la production de fourrure.

"Depuis lors, l'acteur et Gaia avaient toujours gardé contact. Au début de cette année, il avait aussi exprimé dans une vidéo tout son soutien au travail de l'organisation. Son fils et sa fille avaient aussi aidé publiquement Gaia dans ses actions, respectivement contre l'élevage de poules en cages et contre le gavage", souligne l'association.

Désormais, la collaboration prend "une forme plus structurée". Jean-Claude Van Damme "devient un ambassadeur international pour Gaia, et Gaia devient en Europe l'organisation partenaire avec laquelle Jean-Claude Van Damme veut mener son combat pour les animaux à l'aide de sa notoriété. Nous sommes vraiment honorés qu'il ait choisi Gaia. L'idée est qu'il soutienne nos campagnes, et qu'il les diffuse auprès de ses millions de fans dans le monde", a commenté Michel Vandenbosch.

"Gaia est une association sincère qui fait un travail magnifique pour les animaux", a de son côté déclaré l'acteur.