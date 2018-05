Fusillade à Liège: trois morts, la piste terroriste est envisagée

Selon le procureur du Roi liégeois, Philippe Dulieu, les faits se sont déroulés comme suit : " À 10h30, un individu porteur d'une arme blanche a pris en filature des policières et les agressées par l'arrière en leur donnant des nombreux coups de couteau. Il s'est ensuite emparé de leur arme de services et a tiré sur les policiers. Il a continué pédestrement son parcours avant de tirer sur le passager d'une voiture, un jeune homme de 22 ans. Celui-ci est également décédé. Il a ensuite poursuivi son chemin pour rentrer dans le lycée de Waha sur le boulevard d'Avroy où il a pris en otage une femme qui travaillait là. Le PAB est intervenu. L'individu a "fait une sortie" en ouvrant le feu vers les policiers, en blessant certains aux jambes. Il a ensuite été abattu. L'affaire a été mise à l'instruction avec qualification terroriste. Il y a également une fédéralisation du dossier".

Un nouveau point presse devrait prendre place aux alentours de 17 heures. Les services de police ont activé mardi le numéro vert 0800/94.000 à destination de la population.

L'auteur avait obtenu une permission de sortie de prison

L'auteur de la fusillade avait obtenu une permission de sortie de prison, selon plusieurs sources Avec une permission de sortie, un détenu peut quitter la prison pour quelques heures, dans le cadre de la préparation à sa réinsertion. L'homme n'avait donc pas été libéré et n'était pas non plus en congé pénitentiaire.

La VRT rapporte que c'est un Belge qui était déjà connu des services de police pour divers faits criminels. La RTBF précise elle que l'homme n'était pas connu dans les services terroristes. Toujours selon la RTBF l'homme de 36 ans originaire de Rochefort était en congé pénitentiaire depuis ce lundi. Toujours selon la RTBF, il s'agirait de Benjamin Herman. Il se serait radicalisé en prison à Lantin où il a été incarcéré. Jugé très violent et instable, il avait, entre autres, été condamné pour trafic de drogue.

"On ne sait rien des motivations de l'assaillant pour l'instant", a cependant annoncé Catherine Collignon, la porte-parole du parquet de la ville, sans notamment pouvoir confirmer certaines informations de presse selon lesquelles il aurait crié "Allah Akbar".

Récapitulatif des attaques terroristes ayant visé la police ces dernières années L'enquête sur la fusillade survenue à Liège mardi a été confiée au parquet fédéral. "Il y a des raisons de croire qu'il pourrait s'agir d'un attentat terroriste", indiquait son porte-parole. Voici un récapitulatif des différentes attaques terroristes qui ont visé les forces de l'ordre ces dernières années: * 08/06/2012 - Un homme de 35 ans, Brahim Bahrir, blesse à coups de couteau deux policiers qui patrouillaient dans la station de métro Beekkant à Bruxelles. L'homme était arrivé le matin même de Paris, où il était domicilié, afin de participer à une manifestation organisée par Sharia4Belgium, qui entendait dénoncer l'interpellation quelques jours plus tôt d'une femme en niqab par la police locale de Molenbeek. Le Parisien sera condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 17 ans de prison le 25/06/2013. * 06/08/2016 - Deux policières sont blessées à la machette sur le parvis de l'hôtel de police dans le centre de Charleroi par un Algérien en séjour illégal "criant Allah akbar" qui a été abattu par les forces de l'ordre, dans un contexte de menace terroriste persistante en Belgique comme dans les pays voisins. L'Etat islamique (EI) revendiquera l'attaque le lendemain. * 07/09/2016 - Un homme en séjour illégal assène plusieurs coups de couteau à deux policiers en patrouille à Molenbeek. Les deux agents auront la vie sauve grâce à leur gilet pare-balles. * 25/08/2017 - Un Somalien naturalisé belge agresse au couteau des soldats sur le boulevard Emile Jacquemain en plein centre de Bruxelles avant d'être abattu par les militaires lors d'une attaque qualifiée de "terroriste" par le parquet fédéral belge. L'attaque sera revendiquée le lendemain par le groupe terroriste Etat islamique dans un communiqué diffusé sur la messagerie cryptée Telegram par son organe de propagande Amaq. Le communiqué précise que "l'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les Etats de la coalition" internationale antidjihadistes opérant en Syrie et en Irak, dont la Belgique fait partie.

La Ville de Liège a pris différentes mesures

La Ville de Liège a décidé de prendre plusieurs mesures civiles, à la suite de la fusillade survenue mardi matin sur le boulevard d'Avroy, dans le centre-ville. L'ensemble des élèves de l'athénée où l'auteur s'était réfugié, prenant en otage un membre du personnel, ont été évacués et déplacés dans différentes infrastructures de la Ville. L'ensemble des élèves de l'athénée Léonie de Waha, où se sont en partie déroulés les faits, ont été évacués et déplacés dans différentes infrastructures de la Ville. Une équipe psycho-médico-sociale s'est rendue sur place pour venir en aide aux enfants qui en avaient besoin.

"Les parents ont directement été prévenus de la situation et sont venus récupérer leurs enfants", a indiqué le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, qui a précisé que l'athénée Léonie de Waha fermera ses portes durant la journée de mercredi. Elle ne les ouvrira à nouveau qu'à partir de jeudi. D'autres mesures ont également été prises. "Des drapeaux seront mis en berne sur l'Hôtel de Ville et des bâtiments communaux. Un registre de condoléances sera également ouvert mercredi dès 10h00 et une minute de silence sera prochainement fixée."

Le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, a déclenché mardi matin la phase provinciale du plan d'urgence.

Le Roi, le Premier ministre, Jan Jambon et Koen Geens se rendent à Liège

Le roi Philippe, le Premier ministre Charles Michel, les ministres de l'Intérieur Jan Jambon et de la Justice Koen Geens se rendent mardi à Liège. Le Premier ministre Charles Michel a exprimé ses condoléances aux victimes de la fusillade survenue à Liège mardi matin. Charles Michel suit la situation de près, avec les ministres de l'Intérieur Jan Jambon et de la Justice Koen Geens. Vu la situation à Liège, la rencontre prévue entre le Premier ministre et le réalisateur de 26 ans Lukas Dhont, qui a remporté la Caméra d'Or lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, ainsi que la danseuse Nora Monsecour a été annulée.

Les personnalités politiques expriment leurs condoléances

Le Premier ministre Charles Michel a exprimé ses condoléances aux victimes de la fusillade survenue à Liège mardi matin. Il a dénoncé une "violence lâche et aveugle" sur Twitter. Il a indiqué suivre la situation de près, avec les ministres de l'Intérieur Jan Jambon et de la Justice Koen Geens. "Acte de violence avec un prix élevé pour la police de Liège. Tout mon soutien au corps et aux familles des victimes", a ainsi tweeté le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, précisant qu'il suivait de près la situation, avec le centre de crise. "Tout mon soutien au corps (de police, ndlr) et aux familles des victimes." Koen Geens, ministre de la Justice, a lui aussi exprimé ses condoléances avec "les victimes, leurs proches et les services de police". Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères et d'origine liégeoise, a indiqué que "toutes nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs collègues, à leurs proches. La solidarité est totale avec les forces de l'ordre que nous soutenons pleinement dans leur mission particulièrement difficile". Christine Defraigne, présidente du Sénat et elle aussi originaire de la Cité ardente, dont elle est conseillère communale, a rendu "hommage à ceux qui risquent leur vie au quotidien pour nous protéger. Consternation. (...) Nous sommes bouleversés". Jean-Claude Marcourt, ministre francophone de l'Enseignement supérieur et Liégeois, lui aussi, s'est dit "profondément choqué par ce drame qui touche Liège, sa population et par ces agents de police abattus dans l'exercice de leur travail. Profonde tristesse et immense respect". Zakia Katthabi, co-présidente d'Ecolo, a pour sa part tweeté sa "#solidarité avec #liège qui vit un nouveau drame... Pensées particulières aux familles et proches des victimes ainsi qu'aux collègues des policiers... #respect." Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi et l'ensemble du collège communal carolo ont, eux, exprimé par communiqué "leur entière solidarité avec la Ville de Liège, à la suite de l'horrible acte qui a été commis". L'Hôtel de Ville, l'ensemble des maisons communales et tous les hôtels de police de Charleroi mettront leurs drapeaux en berne, a indiqué la Ville de Charleroi. Du côté européen, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a exprimé, au nom de l'instance européenne, ses condoléances aux familles des victimes. "Nous nous tenons aux côtés de la Belgique, des citoyens belges et des familles des agents de police et du civil tués à Liège", a-t-il déclaré lors de la séance plénière à Strasbourg, en France. Par ailleurs, la police nationale française a exprimé sa "solidarité avec nos camarades (de la police fédérale et de la police de Liège) après la fusillade de #Liège dans laquelle ils ont perdu 2 des leurs. #UnitedWeStand".

Un périmètre de sécurité en place; de nombreuses lignes de bus déviées

Un périmètre de sécurité a été mis en place à Liège, à la suite de la fusillade qui a éclaté mardi matin dans le centre-ville, indique le centre de crise sur Twitter. Ce dernier suit la situation de près et est en contact avec le gouverneur de la province de Liège et la police locale. Il est demandé d'éviter la zone du boulevard d'Avroy pour faciliter le travail des services sur le terrain.

Par ailleurs, de nombreuses lignes de bus sont déviées à la suite de l'interdiction de circulation sur le boulevard d'Avroy, indiquent les TEC. Les itinéraires des lignes concernées sont donc modifiés. Des informations peuvent être obtenues au numéro 04/361.94.44. Les élèves de secondaire de l'athénée ont été emmenés dans le parc du Jardin Botanique, rue Louvrex, tandis que les élèves de primaire se trouvent dans les locaux de la province rue Beeckman, selon la police