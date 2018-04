Fuite détectée dans la partie nucléaire de Doel 1

"La centrale de Doel est périmée depuis 2015. Ses nombreux arrêts posaient jusque là essentiellement des questions quant à la pertinence économique de la prolongation. Aujourd'hui, cette vétusté devient carrément dangereuse", a ainsi commenté Jean-Marc Nollet, chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre.

"Pour une énergie qui se veut 'stable', l'indisponibilité globale de nos 7 réacteurs dépasse l'entendement. Et la menace qui pèse sur la population est réelle, avec ou sans pilule d'iode chez soi. Ce nouveau signal envoyé par Doel 1 doit être le déclencheur d'un mouvement vers la sortie rapide et réelle du nucléaire", a-t-il ajouté.

Le PS, lui, demande une réunion d'urgence de la commission sécurité nucléaire de la Chambre. "Le ministre Jambon et le directeur de l'AFCN doivent venir s'expliquer en commission ce lundi", a estimé le député Eric Thiébaut.

"La succession d'incidents dans nos centrales était déjà préoccupante, mais ici le problème se situe au sein même de la zone nucléaire du réacteur. Le nucléaire est une énergie dangereuse et la prolongation de nos centrales vieillissantes représente un risque non négligeable pour la sécurité", a-t-il poursuivi en exigeant "au plus vite une communication transparente sur la situation exacte à Doel 1".