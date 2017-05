Fraude alimentaire : bon bulletin belge

Produits alimentaires contrefaits, impropres à la consommation ou ne respectant pas les règles relatives aux indications géographiques et appellations d'origine. Voilà ce que cible l'opération Opson depuis six ans. Entre décembre 2016 et mars 2017, 61 pays, dont la Belgique, ont participé à l'action : 50 000 contrôles ont eu lieu dans des magasins, des marchés, des ports, des aéroports et des complexes industriels. Au total, 9 800 tonnes de nourriture et 26,4 millions de litres de boissons ont été saisis. En tête de liste des produits confisqués :...