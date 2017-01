Francken se lance dans une tournée pour contrer la fraude autour des cartes des migrants

Lors des contrôles à Zaventem, il n'est pas rare que des personnes se fassent arrêter avec des papiers de séjours valables. Après une enquête un peu plus poussée, on se rend compte que les papiers sont authentiques, mais qu'ils ne correspondent pas à la personne qui les présente.

Selon Francken, certaines personnes d'origines étrangères déclarent que leurs papiers ont été volés ou perdus et envoie en réalité leurs anciens documents à leur frère ou soeur qui leur ressemble. Ce seraient même, selon le secrétaire à l'immigration, un problème qui ne cesserait de croître. En ces temps terroristes, il trouve que cela pose un réel problème de sécurité et motive ses troupes à être plus circonspectes révèle De Tijd.

Pour les aider dans cette mission, il souhaite informer de façon adéquate les autorités locales, souvent en première ligne lorsqu'il s'agit de délivrer les papiers. Il a pour cela demandé au service des étrangers et à son administration de réfléchir à un "package informatif" disponible pour cet été, mettant en lumière les éléments qui doivent éveiller l'attention si l'on veut être certain que la personne sur la photo corresponde bien à la personne que l'on a en face de nous. Il souhaite par ailleurs faire la tournée des provinces avec ce matériel didactique pour toucher les employés administratifs locaux. Il y aurait 275.000 cartes qui seraient perdues, volées ou abîmées par ans. Mais ce chiffre dépasse le nombre total des cartes d'identité, passeports et permis de séjour délivrés à des étrangers dit De Tijd.

Quoi qu'il en soit, l'intensification du contrôle autour de la fraude à l'identité se transcrit dans les faits. Pour preuve, l'arrestation il y a peu d'un fonctionnaire de la ville de Bruxelles. Celui-ci a été pris en flagrant délit lorsqu'il délivrait une carte avec la bonne photo, mais le mauvais nom.

Francken plaide aussi pour l'ajout d'information biométrique comme les empreintes digitales. L'idée n'est pas neuve puisqu'elle avait déjà été suggérée par Jan Jambon après son retour d'une visite au Maroc l'année dernière. Dans ce pays, près de 26.6 millions d'empreintes digitales ont déjà été récoltées. Mais l'idée était retombée comme un soufflé face à l'opposition des libéraux qui trouvaient que cela donnait l'impression que tout le monde était suspect.