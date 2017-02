Flandre: tour de vis linguistique dans les logements sociaux

Leur engagement écrit à apprendre le néerlandais ne suffira plus. En Flandre, désormais, les locataires de logements sociaux, belges comme étrangers, devront prouver qu'ils possèdent une connaissance élémentaire de cette langue (niveau A1). L'obligation de résultat voulue par la ministre de l'Administration intérieure, Liesbeth Homans (N-VA), a été approuvée par le parlement flamand (N-VA, VLD, CD&V). Les députés Groen et UF ont voté contre, les sp.a et le Vlaams Belang se sont abstenus.