Fin de la phase de vigilance sur les routes wallonnes

Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police de la route recommandent toujours aux usagers d'adapter leur conduite et de rester vigilants à la présence de plaques de verglas, en particulier sur le réseau secondaire et aux endroits exposés.

Le Centre de crise invite les usagers, avant tout départ, à se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (via trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be) et à bien préparer leur véhicule.

Nébulosité variable et possibles chutes de neige fondante

La nébulosité sera variable lundi après-midi et quelques averses de pluie ou de neige fondante ne seront pas à exclure, surtout le long de la frontière néerlandaise. Les maxima oscilleront entre 0 degré en Ardenne et 7 degrés au littoral, avec des valeurs proches de 4 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent sera faible à parfois modéré et soufflera de secteur nord puis nord-ouest.

Lundi soir et pendant la nuit, le ciel se dégagera sur la plupart des régions. Il fera ensuite peu nuageux, mais du brouillard givrant se formera vers l'aube sur le relief. Les minima varieront entre -7 degrés dans les vallées ardennaises, -1 à -3 degrés dans le centre et 3 degrés à la côte. Le vent s'affaiblira et s'orientera au secteur ouest.

Les jours suivants, le ciel sera partagé entre éclaircies, nuages et averses. Les maxima seront compris entre 4 et 6 degrés en plaine et 0 degré en Ardenne.