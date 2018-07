Fin de la phase d'avertissement du plan fortes chaleurs mardi

"Selon les prévisions de l'IRM, la somme des différences entre les températures maximales prévues pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est inférieur à 17°C (seules les différences positives sont prises en compte). La température maximale prévue pour mardi 10 juillet est de 20°C", précise Celine.

La phase d'avertissement a été déclenchée le 29 juin en raison de la vague de chaleur imminente. Les intermédiaires qui travaillent avec des groupes particulièrement vulnérables, comme les communes, les services d'aide à domicile, les résidences pour personnes âgées, les médecins généralistes, les crèches et les mouvements de jeunesse ont reçu un rappel et des conseils pour se préserver de la chaleur. Le "plan forte chaleur et pics d'ozone" se compose de trois phases: les phases de vigilance, d'avertissement puis d'alerte.