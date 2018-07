Filip Dewinter sème le trouble sur Twitter, mais, à la rue de la Loi, tout le monde s'en moque

Filip Dewinter s'est engagé sur un terrain des plus glissants mercredi soir. Il a repartagé sur Twitter un message provenant d'un faux profil et qui appelait à attraper, mort ou vivant, un trafiquant de drogue pour une récompense de 100 000 euros. Dewinter n'a pas pris la peine de cacher l'identité du trafiquant de drogue présumé et a commenté son retweet de la façon suivante : "Tant qu'ils se tuent entre eux, je partage avec joie ce message".

