Fête nationale : le programme des festivités bruxelloises

Le Brol national et le resto national animeront la place du Jeu de Balle

Les brocanteurs de la place du Jeu de Balle mettront leurs stands aux couleurs belges le samedi 21 juillet, dès 08H00 et durant toute la matinée, pour la seconde édition de leur Brol national. A 16H00, le Resto national prendra la relève pour animer la place avec son traditionnel moules-frites géant.

Il s'agit de la septième édition du Resto national, qui a été créé en 2012 à l'initiative de l'agence du tourisme régionale Visit.Brussels. Quelque 1.300 repas à 21 euros sont servis en moyenne chaque année. Les participants sont invités à verser une contribution via le site internet de l'événement afin de convier à leurs tables les plus démunis, qui pourront bénéficier d'un moules-frites à 1 euro. Quelque 150 repas avaient ainsi été bradés dès la première édition. En 2017, ce sont 300 moules-frites qui ont été distribués aux plus démunis.

"Le Brol national montre tout le respect qu'on a pour ce marché aux puces historique et le Resto national, ce grand moules-frites sur la place du Jeu de Balle, est très social", a expliqué le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. "Le but est que les personnes du quartier, qui n'ont pas toujours de gros moyens, viennent se mélanger au public."

Le repas est organisé dans une ambiance festive. Les majorettes des Mignonettes & Mamygnonettes se donneront en spectacle dès 18H00. A 19H15, l'orchestre Rita et les Martins reprendront des airs de bal musette. A 20H00, le collectif "Bruxelles Zingt" proposera avec le club local des Moustaches un karaoké géant. L'animateur Wally, l'assistant des concierges du jeu de Balle Berre & Swa, participera à animer ce grand dîner populaire qui se clôturera vers 22H00.

La Fête au Parc proposera une multitude d'activités à Bruxelles

En marge du défilé militaire du 21 juillet qui aura lieu à 16H00 à la place des Palais, la "Fête au parc" proposera une multitude d'animations gratuites de 10H00 à 23H00 du palais de Justice au Parlement, en passant par le parc de Bruxelles et la rue de la Régence. La journée se clôturera par un feu d'artifice tiré depuis les jardins du Palais des Académies à 23H00 pour être vu en premières loges depuis la place Royale.

Le village des polices locales et fédérale s'installera comme chaque année sur la place Poelaert, devant le palais de justice.

La Défense présentera ses activités rue de la Régence à travers des démonstrations et de nombreuses initiations. Sur la même artère, un village des services civils de secours rassemblera notamment la protection civile, les pompiers du SIAMU (Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale), le groupe d'intervention humanitaire rapide B-Fast et les secouristes la Croix Rouge. Le "Phénoménal Truck" de la Chancellerie du Premier ministre promet de montrer la Belgique autrement.

Des animations pour enfants et des concerts seront organisées dans le parc de Bruxelles. Pour les cinq ans du règne du roi Philippe, un village y proposera également un medley des organisations que le couple royal a visitées durant ces années. Le village européen BEL-Europa prendra ses quartiers sur la place Royale. Le Sablon accueillera le village Sécurité du SPF Intérieur et des concerts.

Les musées, lieux de culte et institutions seront ouverts au public. Il sera ainsi possible de visiter gratuitement la Grande Synagogue de Belgique, les Églises, la Cour des comptes, les Musées et la Chapelle Protestante.

La Fête au Parc est organisée par le Syndicat d'Initiative-Bruxelles Promotion en collaboration avec la Chancellerie du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, l'Union européenne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Défense et la Ville de Bruxelles.