Fermeture du tunnel Léopold 2 : une batterie de mesures pour limiter l'impact

Ce tunnel sera alors totalement fermé à la circulation dans le cadre d'une rénovation en profondeur qui devrait durer trois ans.

Présentées vendredi par le ministre des Travaux Publics, Pascal Smet (sp.a), les mesures d'accompagnement impliquent notamment une augmentation de l'offre des transports publics.

En surface, l'accès jusqu'à l'avenue Charles Quint sera limité à une bande pour le trafic normal. Les feux de signalisation seront adaptés au maximum afin d'améliorer la fluidité du trafic.

Il y aura également une bande de bus, accessible aux motos et aux services d'urgence, et une piste cyclable bidirectionnelle séparée. La circulation autour du parc Élisabeth et de la Basilique de Koekelberg sera à sens unique pendant les deux mois.

Pour le trafic entrant, des déviations spécifiques seront prévues, au nord, via l'A12 et au sud de Bruxelles via le boulevard Industriel. Pour le trafic sortant, la chaussée de Ninove sera également proposée comme alternative.

Pour inciter autant que possible les gens à venir à Bruxelles d'une autre manière, les trois opérateurs de transport publics (De Lijn, la SNCB et la STIB) ont prévu d'accroître leur offre pendant l'été.

Pascal Smet s'est dit à ce propos reconnaissant de "la concertation très constructive" qui a été menée avec la Flandre et le Fédéral.

D'autres mesures sont annoncées pour stimuler l'usage du vélo.

La concertation menée de manière intensive avec les communes et les zones de police bruxelloises au cours de ces derniers mois se poursuit.

Les mesures seront adaptées, le cas échéant.

Une campagne de communication étendue aux riverains, commerçants, entreprises et navetteurs est annoncée. Elle sera renforcée par une campagne médiatique durant le mois de juin.

Les travaux de rénovation proprement dits seront entamés à partir du 1er mai. Durant l'année, le tunnel sera uniquement fermé pendant les nuits de dimanche à jeudi inclus.

Le tunnel sera totalement fermé à la circulation pendant les mois de juillet et août pendant trois étés successifs.