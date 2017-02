Fermeture Caterpillar Gosselies: La direction et les syndicats ont conclu un pré-accord

Au terme d'un long week-end de négociations, la direction de Caterpillar a fait une proposition définitive d'un plan social pour les employés et les cadres, indique-t-elle lundi matin dans un communiqué. "Cette proposition répond à certaines demandes spécifiques aux employés et aux cadres, et ce tout en garantissant l'équilibre entre toutes les catégories de personnel", affirme-t-elle.