Factchecker: "La moitié de tous les demandeurs d'emploi vit dans la pauvreté"

Matthias Somers du think tank Minerva analyse l'accord de travail du gouvernement Michel. Somers trouve dangereux d'accélérer la diminution des allocations de chômage : les chiffres de pauvreté parmi les demandeurs d'emploi étaient déjà alarmants et risquent à présent de dégénérer. "Mon texte original disait déjà que la moitié des demandeurs d'emploi 'plongent sous le seuil de pauvreté'", déclare Somers à notre confrère de Knack. "La rédaction en a fait 'vit dans la pauvreté', une adaptation qui me semble acceptable."

...