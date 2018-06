Fabiola et Baudouin, une rencontre qui n'avait rien de "divine"

En 1960, à l'aube de ses trente ans, le roi Baudouin n'est pas encore marié. Son célibat alimente les rumeurs dans la presse qui n'hésite pas à le fiancer aux princesses les plus prisées d'Europe: on cite les noms de Birgitta de Suède, Marie-Gabrielle de Savoie, Isabelle d'Orléans, et même Beatrix, future reine des Pays-Bas. Cependant, le fils aîné de Léopold III n'épousera aucune de ces jeunes filles. Le 15 décembre 1960, il unit son destin à celui d'une aristocrate madrilène, Fabiola de Mora y Aragón.

...