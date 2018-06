F-16: "Arrêtez les chamailleries, il est temps pour des experts indépendants"

"Arrêtez ce combat de coqs et ces chamailleries. Confions ce dossier à une équipe d'experts externes et indépendants", a commenté vendredi le député fédéral Dirk Van der Maelen (sp.a), réagissant aux récents propos du ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), et du Premier ministre Charles Michel (MR) sur le remplacement des F-16.