Exempté des contrôles de sécurité: le charme discret du jet privé

Décembre 2011. En République dominicaine, des enquêteurs mettent la main sur plus d'une tonne de cocaïne. Une belle prise estimée à 50 millions d'euros. La drogue a été trouvée dans un jet privé qui, selon le patron de la brigade des stups locaux, était prêt à partir pour l'aéroport de Deurne ou celui d'Anvers.Très vite, on soupçonne le trafiquant d'armes et de drogue libanais Ali Koleilat Dalbi. Il sera arrêté à l'aéroport de Zaventem début 2014 et livré aux États-Unis la même année.

