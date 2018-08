Evere-Schaerbeek: le radar tronçon du boulevard Leopold III actif dès l'automne

Ce sera le premier système de ce type à être actif sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale, ont souligné les différents intervenants. Celui du tunnel Leopold II a en effet été placé avant que la rénovation de la structure ne soit entamée, et n'a pas encore réellement servi à la répression des automobilistes roulant trop rapidement.

L'ensemble de caméras, qui prélèveront les vitesses des automobilistes sur un tronçon à cheval sur les communes d'Evere et de Schaerbeek, sera fonctionnel dès l'automne prochaine, a indiqué la secrétaire d'Etat bruxelloise à la Sécurité routière, Bianca Debaets. Le système n'a son utilité que sur des portions de route de plus de 500m: ici, le tronçon mesuré sera de 663m dans le sens de l'entrée dans la ville, et de 813m dans l'autre direction, entre le boulevard Général Wahis et le rond-point de l'Avenue des Loisirs.

L'intérêt du radar-tronçon: il mesure la vitesse moyenne de chaque automobiliste sur l'intégralité de la portion choisie. "Des études ont montré qu'avec des radars tronçons, l'automobiliste a tendance à adapter sa vitesse de façon plus durable", plutôt que de ralentir à l'approche d'un "flash" pour reprendre sa vitesse ensuite, a souligné Bianca Debaets. "Il semble aussi accepter la sanction comme plus équitable, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée", qui est de 50 km/h sur la route choisie.

Son arrivée y sera annoncée par des panneaux, dans les prochaines semaines